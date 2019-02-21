Mersin'de 5 katlı bina çöktü
Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.
Mersin'de çöken binanın yanındaki diğer apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde ölen veya yaralananların olmadığı belirlendi.
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