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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'de çöken binanın yanındaki diğer apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde ölen veya yaralananların olmadığı belirlendi.

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