Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.

Mersin'de çöken binanın yanındaki diğer apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde ölen veya yaralananların olmadığı belirlendi.