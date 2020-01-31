Mersin'de dolandırıcı ifadesinde emekliye ayrılacağını söyledi

Tırnakçılık yöntemi ile dolandırıcılık yapan A.K., geçtiğimiz hafta H.Ü.'nün işlettiği markete gitti. Burada alışveriş yapan A.K. 100 lira ödemiş gibi yaparak H.Ü.'den para üstü aldı. Kısa bir süre geçtikten sonra A.K.'nin ödeme yapmadığını fark eden market işletmesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği'ne başvurdu ve A.K. hakkında şikayetçi oldu. Market sahibinin şikayeti üzerine iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.Ü.'yü gözaltına aldı.

"BU İŞİ PROFESYONEL OLARAK YAPIYORUM"

Emniyete götürülen A.K. daha sonra adliyeye sevk edildi. A.K. adliyeye sevk edilirken, "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliliğe çekileceğim." ifadelerini kullandı.

A.K., çıkarıldığı mahkemede ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı.