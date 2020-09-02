Mersin'de iğrenç olay! Erkek arkadaşı, genç kıza tecavüz etti, şantaj yaptı

Ülkemizde kadınların ne yazık ki yaşadığı cinsel saldırı ve tehdit olaylarına bir yenisi eklendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan olayda NP isimli genç kız geçtiğimiz şubat ayında H.G. ile tanıştı. Bir süre H.G. ile arkadaşlık yapan ve ayrılmak isteyen N.P.'ye H.G. gizlice çektiği görüntüler nedeniyle şantaj yapmaya başladı.

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmazken H.G., N.P.'nin içeceğine ilaç atarak cinsel saldırıda bulundu. Geçen yıl haziran ayında H.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan N.P. bir yıldır cinsel yolla bulaşan HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) ile mücadele eden ettiğini belirterek, " H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek, tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek, şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak, tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

"AİLESİ, ARKADAŞLARI TEHDİT EDİYOR"

N.P., H.G.'nin gerekli cezayı almasını istediğini kaydederek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hep korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararı verildi ama fayda etmiyor. Ailesi, arkadaşları her gün arayarak, mesaj atarak tehdit ediyor"