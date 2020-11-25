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  3. Mersin'de kamyonun çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını yaşamını yitirdi

Mersin'de kamyonun çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen kazada kamyonun çarpasıyla 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'de kamyonun çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza, olay ilçeye bağlı Şahin Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. H.K'nın kullandığı 01 ZU 53... plakalı kamyon, Veysel Tuncar (10) adlı çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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