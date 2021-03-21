Mersin'de sürücünün kontrolü kaybetmesiyle köprüden aşağı düşen tır alev aldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre tır sürücüsü direksiyonun kontrolünü kaybedince tır, Kargıcak Köprüsü'nden aşağıya düştü.

TIR, OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR SONUCU ALEV ALDI

Tırın sürücüsü Hasan Şanverdi'nin kaza sonucu hafif yaralandığı edinilen bilgiler arasında yer alırken tırın kurtarılması sırasında çalışma yapan ekibin kullandığı oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar, tırdan dökülen yakıtın alev almasına neden oldu.

Tırın saniyeler içerisinde alev alması panik anların yaşanmasına neden oldu. Ancak kısa sürede olay yerine yetişen itfaiye edipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

TIR ŞOFÖRÜ, EKİPLERİ DEFALARCA UYARMIŞ



Kazan yapan tırın sürücüsü Şanverdi, köprünün üstünde çalışma yapan ekiplere defalarca uyarıda bulunduğunu ifade ederek, "Aracın mazotu döküldü, oksijen kullanmayın dedim. Barikatı kesmek için oksijen kullandılar. Arabam öyle Allah için yandı. Aracı çıkaralım öyle yapın dedim ama dinletemedim" diye konuştu.

Hafif yaralı şoför ayakta tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)