Mersin'de koronavirüs bir aileyi yok etti. Anne karnındaki bebek dahil 4 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde ölümcül koronavirüs aynı aileden 4 kişiyi hayattan kopardı. Emlakçılık yapan, Murat Kalabulut, ablası ve annesi bir kaç gün arayla koronavirüsten öldü. Murat Karabulut'un eşi de koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra karnındaki 7 aylık bebeği de hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİSİ DE ÖLDÜ

Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut yaşamını yitirdi.

BİR AİLE YOK OLDU

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti. Aynı aileden 12 gün içinde 4 kişi hayatını kaybetti.