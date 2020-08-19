Mersin'de ne yenir? Gezilecek yerler? Mersin'in neyi meşhur?

Türkiye'nin en kalabalık 11. şehri, Akdeniz'in göz bebeği, Mut, Silifke, Anamur ilçeleriyle herkesin hafızalarına serin yaz akşamlarının en eğlenceli durağı olarak kazınmış Mers,n'e gitmeden önce ufak çaplı bir araştırma yapmak istiyorsunuz ama bütün sitelere girip ayrı alanlarda bilgi toplamak zor geliyorsa doğru yerdesiniz! Mersin'in nüfusundan gezilecek yerlerine, yüzölçümünden meşhur yiyeceklerine her şeyi sizler için tek bir noktada birleştirdik.Mersin'de ne yenir? Nereler gezilir? Mersin'in neyi meşhur? İşte detaylar...

HAKKINDA: Mersin, 15.620 kilometrekare yüz ölçümü ve 1.855.762 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,43 oranında yani 25.957 kişi artan nüfusu, 919.594 (%49.97) erkek ve 920. 831 (%50.03) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 118 olarak saptanmıştır.

MERSİN'İN NEYİ MEŞHUR? MERSİN'DE NE YENİR?

TANTUNİ

Bilmeyeniniz yoktur muhtemelen bu lezzeti. Satırla ince ince kıyılmış dana etini baharatlarla harmanlayıp sacda pişirdikten sonra lavaşa sararak önümüze sunan bu lezzet Mersin'in en meşhur yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kırmızı et tercih etmiyorsanız tavuk etinden yapılmış halini de bulabilirsiniz.

BATIRIK

Sadece Mersin yöresine özgü olan Batırık, bol yeşillikli ve bulgurlu bir yiyecektir. Malzemelerin bir kısmıyla yapılan köftenin yanına, aynı malzemelerin içine eklenen su ile hazırlanan çorba koyulur, birlikte tüketilir.

KEREBİÇ

Mersin'e özgü lezzetlerle devam edelim. İrmikle yapılan hamurunun içine Antep fıstığı konur ve üzerine dökülen özel bir sos ile hafif mi hafif, farklı mı farklı bir tatlı elde edilir. Arap kökenli bu tatlıyı dilerseniz cevizli de tercih edebilirsiniz.

LAHMACUN

Kimsenin vazgeçemediği ve sırf bu yüzden vejetaryen olamadığımız lahmacunun bu listeye girme sebebi diğerlerinden biraz daha farklı. Mersin'de lahmacun, dışarıda tercih edilen fast food türü bir yiyecek değildir. Evde anneler hazırlar, bol maydonoz ve limonla tüketilir. Boyutlar fındık ile normal lahmacun arasında olan bu ev yapımı lezzeti bir oturuşta 20'den fazla yiyebilirsiniz.

CEZERYE

Ülkemizin her yerinde yapımı ve satışı mümkün olan cezerye aslında Mersin'e aittir. Havu ç, şeker ve hidistan cevizinin harmanlandığı bu tatlı atıştırmalık, fıstıklı, cevizli gibi çeşitleriyle de sevdiklerinize götürebileceğiniz sevimli bir hediyelik alanı oluşturuyor.

MERSİN SIKMASI

İçine peynirli harç koyulduktan sonra dürüm şeklinde servis edilen bu hamur işini ilk bakışta gözlemeye benzeteceksiniz muhtemelen. Ama yediğinizde fikrinizin değişeceğine eminiz.

MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER

KIZKALESİ

Erdemli ilçesinde bulunan bu kale, denizin ortasına inşa edilmiş. Deniz Kalesi olarak da bilinen bu müthiş yapının karaya olan uzaklığı ise sadece 600 metre! Ben okadar yüzemem, yorulurum diyenler içinse deniz bisikleti seçeneği mevcut.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Mut ilçesindeki Yerköprü Milli Parkı içinde bulunan bu eşsiz doğa harikası, şehre gelen yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı. Her ne kadar gitmesi biraz zahmetli tırmanışla mümkün olsa da vardığınızda göreceğiniz güzellik karşısında buna değdiğini düşüneceksiniz.

AYNALIGÖL MAĞARASI

Doğal bir oluşum olan deniz seviyesinden 46 metre yükseklikteki bu mağara adını, içindeki ayna gibi yansıyan gölden alıyor. Bu gölün derinliği yer yer 47 metreye kadar ulaşsa da çalışmalar, burada yaşayan bir canlı çeşidinin olmadığını göstermiş. Fakat kayaların merdiven şeklinde oyulmuş olması akıllarda soru işareti bırakmıyor değil.

ADAMKAYALAR

Erdemli ilçesinde yer alan bu yapıda ise kayaların içinde yer alan insan kabartmaları dikkat çekiyor. Kesinlikle görülmeye değer bu yapının Milattan önce 2. - 3 . yüzyıllarda yapıldığı düşünülüyor. 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, 1 dağ keçisi ve 1 kartal kabartmasının yer aldığı bu kayalar çok önemli bir arkeolojik nokta niteliği taşıyor.