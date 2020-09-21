Mersin'de 'Sağlık Köyü' için ilk imzalar atıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından finansmanı sağlanan "Mersin sağlık köyü fizibilite çalışması için sözleşme imzalandı. İmza töreni öncesi düzenlenen toplantıda çalışma takvimi belirlenip yol haritası çizildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) hazırladığı, ÇKA tarafından finanse edilen "Sağlık Köyü Projesi" için çalışmalar devam ediyor. Toplamda sunulan 9 teklif arasından yapılan değerlendirme sonucunda fizibilite çalışmasını gerçekleştirecek firma belirlenerek çalışmayı başlatmak adına sözleşme imzalandı. Proje yürütücüsü ve MTSO Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Taş, sözleşme imza töreni öncesi düzenlenen toplantıda beklentileri anlattı.

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİ ELEMAN YETİŞTİRME EĞİTİMİNDE MARKALAŞMAK"

Özellikle 3. yaş turizmine büyük önem verdiklerini, yurtiçi ve yurt dışı yatırımcıları bölgeye çekecek niş konular üzerinde yoğunlaşmak istediklerini belirten Taş, fizibilitenin de bu doğrultusunda hazırlanmasını beklediklerini söyledi. Bir taraftan sağlık hizmeti verirken diğer taraftan sağlık insan kaynağını besleyecek bir yapı oluşturulmasını önemsediklerine de dikkat çeken Taş, "Sektörde özellikle ara eleman konusunda ciddi açıklar var. Örneğin nitelikli yaşlı bakım elemanları bulmak zor. Bizim hedeflerimizden birisi de bu alandaki eğitimde markalaşmak olacak" dedi.

Güçlü yatırımcıları bölgeye çekebilmek adına doğru fizibilitenin önemini vurgulayan Taş, dünyanın bu alandaki Pazar payında ihtiyaç duyulan alanların doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

15 Mart 2021'e kadar tamamlanması planlanan takvim çerçevesinde tüm özel sektör, STK ve kamu kurumlarının dahil olduğu iki çalıştay düzenlenmesi planlanıyor. Çalışmalar Mersin Sağlık Köyü kurulum ve işletilmesi için altyapı ve üst yapı içeriği, hizmet türleri, yatırım yeri ve büyüklüğü bunlara bağlı olarak yatırım, işletme ve finansman modeli gibi temel gereksinimleri belirleyecek ve detaylıca her yönüyle uzmanlar tarafından hazırlanacak bir fizibilite raporunun sunulması ile sona erecek. Bu çalışma ile Mersin sağlık turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.