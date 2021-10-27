Mersin'de 'Senin bakışını sevmedik' diyerek bir genci bıçakladılar

Öğrenildiğine göre 17 yaşında olan lise son sınıf öğrencisi Emir Celal Yıldırım, merkez Mezitli ilçesinde dershaneden çıkıp eve dönüyordu. Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı önünden geçerken parkta ateş yakan 3 genç kendisine saldırıda bulundu.

ÖNCE KALBİNDEN, SONRA SIRTINDAN

Saldırganlar, 'Bize neden baktın, senin bakışını sevmedik' dediler ve önce kalbinden, ardından yaralı halde kaçmaya çalışan Yıldırım'ı sırtından bıçaklayarak ağır bir şekilde yaraladılar.

Emir Celal Yıldırım isimli genç çocuk Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheliler, İ.Ö., E.Ö ve Ş.D. olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandılar.