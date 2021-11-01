Mersin'de Sultan A. kocasını patronuyla aldattı! Yaptığı bununla da kalmadı!

Mersin'de yaşayan 13 yıllık çiftin iki çocuğu bulunuyordu. Koca Osman A., eşinin 10 bin lira kredi çekerek ilişki yaşadığı patronuna gönderdiğini, kendisinden uzaklaşması için de eskort kadın tuttuğunu söyleyerek boşanma davası açtı.

13 SENELİK EVLİLİK

41 yaşındaki Osman A. ve 33 yaşındaki Sultan A. Mersin'de 13 sene önce evlendiler. Evli çiftin biri 11, biri 8 yaşında olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Koca Osman A. bir sigara fabrikasında; Sultan A. ise bir sene önce girdiği emlakçının yanında çalışıyor.

BANKA TARAFINDAN ARANDI

Osman A. iddia edilene göre geçtiğimiz ağustos ayında banka tarafından arandı. Banka görevlisi tarafından Osman A.'ya; "Osman Bey, bir hafta içinde 4 ayrı Kredi çekmişsiniz. Her bir kredi için de ayrı sigorta yapılmış. Bilginiz var mı?" diye soru yöneltildi. Duyduklarına şaşıran Osman A. işlemlerin bilgisi dahilinde olmadığını söyledi.

PARAYI EMLAKÇI PATRONUNA GÖNDERMİŞ

Çekilen kredinin, Sultan A.'nın hesabına aktarıldığı bilgisi banka görevlisi tarafından verildi. Osman A.'nın bunun üzerine şaşkınlığı daha da arttırdı. Hemen eşi Sultan A.'yı arayan Osman A. olanları anlattı. Eşi önce yalanladı ancak bir müddet sonra akrabası B.D. neler olduğunu söyledi. B.D.'nin anlattığına göre Sultan A. bahsi geçen parayı 6-7 aydır ilişkide bulunduğu emlakçı patronu Onur Y.'ye gönderdi. Kredi çekim aşamalarında gelen SMS'leri sildiğini de anlattı.

PATRONUNUN ATTIĞI MESAJLAR

22 Ekim gecesinde ise boşanma davasına yol açan olay gerçekleşti. Osman A. emniyetteki ifadesinde o hafta gece vardiyasında çalıştığını 02.30'da eve geldiğini; evdekiler uyanmasın diye kendi anahtarıyla kapıyı açtığını söyledi. Salona girdiğinde eşinin koltukta uyuduğunu; kucağına düşen cep telefonuna sürekli mesaj geldiğini belirtti. Ne olduğunu anlamak için telefonu aldığında, Whatsapp üzerinden Onur Y. tarafından mesajlar geldiğini fark ettiğini söyledi. Bu kişinin eşinin patronu olup olmadığını anlamak için profile baktığını ve fotoğrafını gördüğünü aktardı. Okuduğu mesajlarda ise 'Aşkım, sevgilim, seni dükkâna bekliyorum. Seni özledim' metinlerin olduğunu; geçmişe dönük mesajlara baktığında da eşinin aynı şekilde karşılık verdiğini söyledi.

UYANINCA TELEFONU ALMAK İÇİN UĞRAŞTI

Okuduğu mesajlar üzerine öfkelenen Osman A. eşini uyandırdı. Sultan A. uyanınca öncelikle eşinin elinden telefonunu almak için uğraştı. Karı koca arasında boğuşma gerçekleşti. Sultan A. telefonu kocasından alarak mesajları silmeye uğraştı. Yaşanan kavga üzerine önce çocuklar sonra da komşular uyandılar. Seslerin artması üzerine de; ihbar gelen polis olay yerine gelerek çifti karakola götürdü.

Haberciler tarafından aranan Sultan A. haber olmasını istemediğini söyleyerek görüşmeyi bitirdi.

OSMAN A.'DAN KENDİSİNE ESKORT AYARLAMASI İDDİASI

Sultan A.'nın tam kusurlu olduğu iddia edilirken kendisine karşı 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat davası açıldı. Bunun yanı sıra davada ilginç bir iddia da yer alıyor. Osman A. yazdığı dilekçede: "Eşimin beni neden kendisinden uzaklaştırmak istediğini o mesajları gördükten sonra anladım. Bir gün eşim bana 'Seni istemiyorum. Seni sevmiyorum. İstersen başka kadınlarla olabilirsin. Dışarıda istediğini yapabilirsin' diyerek 'Azra' takma adı kullanan bir kadının numarasını verdi" iddiasında bulundu. Osman A., eşinin geçen yıl kürtajla çocuk aldırdığını da belirterek "Bu çocuğun da bana ait olduğu şüpheli" dedi.