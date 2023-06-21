Mersin’de torbacılara droneli şafak operasyonu! Onlarca gözaltı var!

Mersin'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin’de torbacılara droneli şafak operasyonu! Onlarca gözaltı var!

Mersin'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde 52 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle adreslere koçbaşlarıyla girilirken, 37 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza, ecstasy, sentetik kannabinoid, metamfetamin, eroin, hassas terazi, Hint keneviri, 7 adet ruhsatsız tabanca, 235 fişek, 3 av tüfeği ve 14 av tüfeği kartuşu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon çerçevesinde tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Mersin’de torbacılara droneli şafak operasyonu! Onlarca gözaltı var!

Mersin’de torbacılara droneli şafak operasyonu! Onlarca gözaltı var!

Mersin’de torbacılara droneli şafak operasyonu! Onlarca gözaltı var!

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