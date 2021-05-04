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  3. Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Yörüklerin göç döneminin yaklaşmasıyla yaylalara ulaşımlarını kolaylaştırmak için yollardaki kar temizlendi.

Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havanın ısınmasıyla göç zamanı gelen Yörüklerin yaylalara daha rahat ulaşması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Anamur ilçesindeki 15 mahalleden 9 yaylaya çıkan yollar, çalışma sonucu kardan arındırıldı.

Yörükler, kar kütlesi kaldırılan yolları kullanarak Kaşpazarı, Çamurlu, Olukbaşı, Küçükpınar, Atan, Düğünalanı, Tamtır, Elbalak ve Çukurpınar yaylalarına ulaşabilecek.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

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