Mersin'de Yörüklerin göç yolundaki karlar temizlendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havanın ısınmasıyla göç zamanı gelen Yörüklerin yaylalara daha rahat ulaşması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Anamur ilçesindeki 15 mahalleden 9 yaylaya çıkan yollar, çalışma sonucu kardan arındırıldı.

Yörükler, kar kütlesi kaldırılan yolları kullanarak Kaşpazarı, Çamurlu, Olukbaşı, Küçükpınar, Atan, Düğünalanı, Tamtır, Elbalak ve Çukurpınar yaylalarına ulaşabilecek.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI