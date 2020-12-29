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Mersin'den büyük müjde: Bozyazı ilçesinde vaka sayıları sıfırlandı!

Mersin'in Bozyazı ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada, 26 bin nüfuslu ilçede son 24 saat içinde vaka sayısına rastlanmadığı ve pozitif vakaların sıfırlandığı belirtildi.

Mersin'den büyük müjde: Bozyazı ilçesinde vaka sayıları sıfırlandı!

Mersin'in 26 bin nüfuslu Bozyazı ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ortaya çıkan pozitif vakaların sıfırlandığı öğrenildi. Bozyazı B yaşındakielediye Başkanı Mustafa Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ilçede pozitif vakaya rastlanmadığı belirtilirken bu iskararın korunabilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. 

YİNE DE EVDE KAL BOZYAZI

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadığı kaydeden Başkan Çetinkaya, "Edindiğimiz bilgiye göre bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Evde kal Bozyazı" dedi.

Mersin'den büyük müjde: Bozyazı ilçesinde vaka sayıları sıfırlandı!


Güzel haberi belediyenin resmi internet sitesinden veren Başkan Çetinkaya, vatandaşın rehavete kapılmadan dikkatli olmasını istedi.

Bozyazı ilçe Belediye Başkan Yardımcısı 49 yaşındaki Ali Deniz, bir süre önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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