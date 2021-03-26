Mert Fırat hakkında şok iddialar, "İdil Fırat'ı aldattı" Ekranların tanınan yüzü Mert Fırat'ın ifşası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İdil Fırat ile evli olan Mert Fırat'ın 27 yaşındaki genç kızla yazışması gündem oldu.

1 10 Mert Fırat, sosyetenin tanınan isimlerinden İdil Fırat ile 2018 yılında dünya evine girdi.