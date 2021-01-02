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Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Ünlüler

Survivor ünlüler kadrosunda yer alan Merve Aydın, Survivor ilk tanıtımı yayınlanmasıyla birlikte birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Ünlüler takımı...

Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Ünlüler

Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Ünlüler takımında olan Merve Aydın'ın hayatı Survivor 2021'in tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Ünlüler takımı...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 

Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür. 

Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri

2009-2011    Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012    Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014    Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015    Türkiye İstanbul Üniversitesi

→         Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016        TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017    Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019    Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020    Fransa Nantes-Rezé Basket

2020-        İspanya C.B Al-Qázeres

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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