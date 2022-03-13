Merve Boluğur soğuğa aldırmadı! Kar yağarken bahçeye sütyensiz çıktı! "Karda güneşleniyorum" notuyla sergilediği hareketler garip karşılandı!

Kar yağışına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılırken oyuncu Merve Boluğur yine kendine has paylaşımıyla fark yarattı. İp askılı bluzuyla kara çıkan ve garip hareketleriyle dikkat çeken oyuncu soğuğa aldırmadı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.

Değişik hareketler yapan Merve Boluğur sosyal medya kullanıcıları tarafından garip karşılandı.

"KAFAMA ESENİ YAPTIM"

Oyuncuya Seda Sayan gülücük emojileriyle yanıt verdi. Merve Boluğur yorumlarda ise "Kafama eseni yaptım yine" dedi.

Merve Boluğur'un bu paylaşımına, "Ne yapmaya çalışıyorsun?", "Hasta olacaksın", "Çıplak çıkmış kara ama ilk kafa üşümüş belli" yorumları yapıldı.

Merve Boluğur gelen yorumlardan sonra "Yanıyoruz" dedi.