Kardeşlerim 43.bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim dizi son bölüm izleSigaraya ne kadar zam geldi? Hangi tütün markaları zamlandı? En düşük sigara fiyatları 13 Mart 2022 Pazar | Güncel sigara fiyatlarıMerve Boluğur soğuğa aldırmadı! Kar yağarken bahçeye sütyensiz çıktı! "Karda güneşleniyorum" notuyla sergilediği hareketler garip karşılandı!Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi!Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı 'semt kızı' oldu! Yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tiye alındı! "Parasız erkeği sadece annesi sever"Korkunç plan devrede! Rusya 'sahte bayrak' saldırısı için Ukraynalıların cesetlerini stokluyor!Sürücü Kursu Pisti Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBahar Candan'dan gece yarısı ateş çıkaran paylaşım! Sansürsüz, çırılçıplak duşta poz verdi! Takipçileri gözlerine inanamadı!Kartopu savaşı gerçek savaşa dönüştü! Beyoğlu Tophane Parkı’nda gece yarısı 50 kişilik silahlı kavgada 7 kişi yaralandı!Günlük burç yorumları 13 Mart 2022 Pazar | Boğa günün en huysuzu! Şans Akrepten yana!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Merve Boluğur soğuğa aldırmadı! Kar yağarken bahçeye sütyensiz çıktı! "Karda güneşleniyorum" notuyla sergilediği hareketler garip karşılandı!

Merve Boluğur soğuğa aldırmadı! Kar yağarken bahçeye sütyensiz çıktı! "Karda güneşleniyorum" notuyla sergilediği hareketler garip karşılandı!

Merve Boluğur'un kar paylaşımı herkesten farklı oldu. Soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.

Kar yağışına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılırken oyuncu Merve Boluğur yine kendine has paylaşımıyla fark yarattı. İp askılı bluzuyla kara çıkan ve garip hareketleriyle dikkat çeken oyuncu soğuğa aldırmadı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.

Merve Boluğur soğuğa aldırmadı! Kar yağarken bahçeye sütyensiz çıktı! Karda güneşleniyorum notuyla sergilediği hareketler garip karşılandı

Değişik hareketler yapan Merve Boluğur sosyal medya kullanıcıları tarafından garip karşılandı.

"KAFAMA ESENİ YAPTIM"

Oyuncuya Seda Sayan gülücük emojileriyle yanıt verdi. Merve Boluğur yorumlarda ise "Kafama eseni yaptım yine" dedi.

Merve Boluğur soğuğa aldırmadı! Kar yağarken bahçeye sütyensiz çıktı! Karda güneşleniyorum notuyla sergilediği hareketler garip karşılandı

Merve Boluğur'un bu paylaşımına, "Ne yapmaya çalışıyorsun?", "Hasta olacaksın", "Çıplak çıkmış kara ama ilk kafa üşümüş belli" yorumları yapıldı.

Merve Boluğur gelen yorumlardan sonra "Yanıyoruz" dedi.

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT