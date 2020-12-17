Merve Boluğur'a fenomenlerden destek geldi!

İnişli çıkışlı aşk hayatı ilginç paylaşımları ile son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur, YouTube kanalı için ilk tanıtımını yayımladı.

Oyunculuk kariyerine uzun bir ara veren ve son zamanlarda sadece sosyal medya paylaşımları ile anılan Merve Boluğur, youtuberlığa soyundu.

Youtube’da bir kanal açan Boluğur, ilk paylaşımını da yaptı. Boluğur, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hepimizin yaşadığı birlikteliklerle ilgili mevzulara hem mizahi yönden hem de kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunarak yaklaştım. Birebir yaşadıklarımdan, yaşadıklarından konu alınmıştır. Amacım kadınların kendi güçlerini yaşaması. Ayrıca kusursuz kadınlar; Sizin de olduğunuz gibi, korkusuzca kendinizi yansıtmanız benim için önemlidir. Bu cesaretlendirme hususunda destekçiniz olarak yanınızdayım."

Merve Boluğur, yayınladığı videoda aradığı erkek ile ilgili hem esprili hem de durumu ti'ye alan sözleriyle dikkat çekti.

"ABLA SANA NE OLDU DA İYİCE KAYBETTİN KENDİNİ"

Yaşadıklarından etkilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kadınların yanındayım" dedi. Merve Boluğur'a kadın takipçilerinden çok sayıda yorum yağdı. Bir takipçisi, "Abla sana ne oldu ya iyice kaybettin kendini" şeklinde yorum yazdı.

"HOŞGELDİN ACEMİ CADI"

Merve Boluğur'a Enes Batur'dan destek geldi. Enes Batur Acemi Cadı'dan bir kareyi paylaşarak "Youtube'a hoşgeldin Acemi Cadı' yorumunda bulundu.