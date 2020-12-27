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  3. Merve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Merve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından yayınladığı ilk videosu ile gündem olan Merve Boluğur yine iddialı bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Yaptığı cesur paylaşımlar ve ilginç açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Merve Boluğur şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli elbisesi ile gündem oldu.

Merve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Merve Boluğur bu kez modacı arkadaşı Amor Garibovic’in bir tasarımını giydi.

Seksi kıyafeti ile verdiği pozu Instagram hesabına yükleyen oyuncu, modacı arkadaşını etiketleyerek “Döktürmüşsün yine” notunu düştü.

Merve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Boluğur’un bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı açan ve ilk videosunu yayınlayan Merve Boluğur kanalında kadın, erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu. Boluğur, videodaki ilginç tavırları ile sosyal medyada gündem oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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