2012 yılında Survivor'a katılan Büyüksaraç adada yemek yediklerini söylemişti. kimse aç kalmıyor bize yemek veriyorlar demişti.Bunun üzerine Acun Ilıcalı iftira üzerine dava açmıştı. Peki Merve Büyüksaraç Kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

25 BİN TL HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Dün akşam yayınlanan Survivor finalinde Acun Ilıcalı davayı kazandığını hatırlatarak kazandığı 25 bin lirayı bağışlayacağını söyledi.Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

13 Haziran 1988’de Ankara’da doğan Merve Büyüksaraç, 2006 Türkiye güzeli olarak seçildi.

Merve Büyüksaraç 1,78 m boyundadır. TED Koleji’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.

Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye’ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur.

MİSS TURKEY 2006 GÜZELİ SEÇİLDİ

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinciliği elde etti ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etti. Merve Büyüksaraç, 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarıştı. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye'ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulundu. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, modele dava açmıştı.