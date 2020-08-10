Rol arkadaşı İsmail Hocaıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Merve Çağıran kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu sevgili mi?

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran, 1992’de Balıkesir’de doğmuştur.

Eğitimini Akademi 35 Buçuk Sanat Evi Sahne Sanatları Oyunculuğu Bölümü’nde tamamlamıştır.

2010 yılında Tek Türkiye dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atmıştır.

Farklı Desenler, Şefkat Tepe, Nizama Adanmış Ruhlar, Ötesiz İnsanlar, Hıyanet Sarmalı,Küçük Gelin, Kaçak Gelinler ve Tatlı Küçük Yalancılar dizilerinde rol almıştır.



Show Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Burak Deniz ve Hande Erçel’in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosunda yer almakta ve İpek karakterini canlandırmaktadır.

Merve Çağıran 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.

Merve Çağıran'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)

2016 – İkimizin Yerine (Sevil) (Sinema Filmi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Başörtülü Kız) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2014 – Küçük Gelin (Havin) (TV Dizisi)

2014 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2014 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2013 – Şefkat Tepe (Dicle) (TV Dizisi)

2012 – Farklı Desenler (Vicdan) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül) (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (TV Dizisi)