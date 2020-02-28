Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağını açıklamasıyla en çok aratılan isimlerden oldu. Peki Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar yaptığı paylaşımla eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağını açıkladı. Bunun üzerine hayatı merak konusu olan genç oyuncu hakkında Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları aratılmaya başlandı. Cevapları haberimizde bulabilirsiniz...
MERVE DİZDAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan oyuncu, ilk sinema deneyimini ise "Bir Ses Böler Geceyi" filminde gerçekleştirmiştir. Kavak Yelleri, Geniş Aile gibi dizilerle televizyon kariyerinde aşama kaydeden Dizdar, şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Yüz Yüze dizisinde Yeşim karakterini canlandırmıştır.
2016 yılında Gürhan Altundaşar ile hayatını birleştiren Merve Dizdar 16 Haziran 2021 tarihinde eşinden boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştur.
TİYATRO OYUNLARI
Sezon - Oyun
2010 Çok Yaşa Dünya
2010 - 2011 Bir Tutam Hayat
2011 - 2012 Titus Andronicus
2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
2013 Bir İnfazın Portresi
2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)
2014 Kuşlar
2017 Yutmak
FİLMOGRAFİ
Yıl | Dizi | Rol | Kanal
2020 Mucize Doktor Damla Fox
2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D
2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV
2015 Kertenkele İrem Atv
2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu
2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D
2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV
2013 Doksanlar Selin Atv
2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1
2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu
2012 Kavak Yelleri Saliha
2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1
SİNEMA FİLMLERİ
2020 Eltilerin Savaşı Gizem
2019 Bir Aşk İki Hayat
2016 Yok Artık 2
2013 Mandıra Filozofu
2011 Bir Ses Böler Geceyi
ÖDÜLLERİ
XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[2]
21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017