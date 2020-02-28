TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar yaptığı paylaşımla eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağını açıkladı. Bunun üzerine hayatı merak konusu olan genç oyuncu hakkında Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları aratılmaya başlandı. Cevapları haberimizde bulabilirsiniz...

MERVE DİZDAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan oyuncu, ilk sinema deneyimini ise "Bir Ses Böler Geceyi" filminde gerçekleştirmiştir. Kavak Yelleri, Geniş Aile gibi dizilerle televizyon kariyerinde aşama kaydeden Dizdar, şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Yüz Yüze dizisinde Yeşim karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında Gürhan Altundaşar ile hayatını birleştiren Merve Dizdar 16 Haziran 2021 tarihinde eşinden boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştur.

TİYATRO OYUNLARI

Sezon - Oyun

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak

FİLMOGRAFİ

Yıl | Dizi | Rol | Kanal

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

2015 Kertenkele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri Saliha

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1

SİNEMA FİLMLERİ

2020 Eltilerin Savaşı Gizem

2019 Bir Aşk İki Hayat

2016 Yok Artık 2

2013 Mandıra Filozofu

2011 Bir Ses Böler Geceyi

ÖDÜLLERİ

XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[2]

21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017