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Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey bu hafta Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olmasının ardından özel hayatı merak edilmeye başlandı. Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde...

Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olan Merve Özbey'in özel hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz... 

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey ve Kenan Koçak 9 Şubat 2020'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Kenan Koçak 1 Ocak 1983 doğumludur. Aslen İstanbullu olan Kenan Koçak Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur.
Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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