Kanal D'nin yeni projesi Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Merve Polat izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Merve Polat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

MERVE POLAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Merve Polat, 1990 senesinde dünyaya geldi. İstanbullu olan oyuncu 3 kardeşin en büyüğü.Okul yıllarında oldukça yaramaz bir çocuk olduğunu belirtmiş olan isim ayrıca çokta neşeli olduğunu söylüyor. Çocukluk zamanlarını genellikle kendinden iki yaş küçük kardeşi ile oyun oynayarak geçirmiştir. Okul zamanında da gayet başarılı bir isim olmuş ve yüksek enerjisinle sürekli hareket halinde bir çocukluk geçirmiştir.Boyu 1.65’dir.

Oyunculuk mesleğine her yaşta çok büyük ilgi duymuş olan isim ilk olarak Marmara Üniversitesi’nde Tarih Bölümünü okumuş ardından ise Yüksek Lisansını Kadir Has Üniversitesi’nin Film Drama bölümünde gerçekleştirmiştir.Üniversite tarihinden itibaren çok sayıda amatör şekilde oyunda yer almış ve çeşitli projelerde bulunmuştur..

İlk olarak Ankara’nın Dikmeni adındaki dizinin oyuncu seçmeleri için seçimlere katılmış ve seçilerek dizide görev almaya başlamıştır.İlk günler dizi çekimlerinde biraz fazla heyecanlanmış olsa da zamanla heyecanını yenmiştir.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*Ankara’nın Dikmeni

*Günebakan

*Siyah İnci

* Camdaki