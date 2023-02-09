Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi

Televizyon muhabirliği çok meşakkatli çok bir zor meslek olmasına rağmen bir o kadarda değerli meslektir özellikle sahadan verilen haberlerle dinleyici ve izleyicileri bilgilendirmektedir. bu başarılı muhabirlerden bir tanesi de Merve Tokaz kim olduğu merak edilerek araştırılmaktadır. İşte CNN muhabiri Merve Tokaz'ın hayat Biyografisi
MERVE TOKAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
Merve Tokaz CNN Türk muhabiridir. İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyan Merve Tokaz aynı üniversiteden Radyo TV ve Sinema bölümü mezunudur. Memleketinin Denizli olduğu biliniyor.
DENEYİMİ
CNN Türk Grafik
Muhabir
CNN Türk
Eki 2021 - Halen1 yıl 5 ay
TRT HABER Grafik
Muhabir
TRT HABER
Ağu 2021 - Eki 20213 ay
Posta.com.tr Grafik
Köşe Yazarı
Posta.com.tr
Oca 2020 - Eyl 20211 yıl 9 ay
İletim Gazetesi Grafik
Muhabir
İletim Gazetesi
Eyl 2018 - Oca 20201 yıl 5 ay
Kartal Gazetesi Grafik
Muhabir
Kartal Gazetesi
Şub 2018 - Eyl 20188 ay
EĞİTİMİ
İstanbul Üniversitesi Grafik
İstanbul Üniversitesi
Lisans DerecesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
2018 - 2022
İstanbul Üniversitesi Grafik
İstanbul Üniversitesi
Lisans DerecesiRadyo ve Televizyon
2017 - 2021
Marmara Üniversitesi Grafik
Marmara Üniversitesi
İngilizce HazırlıkYabancı Diller Yüksekokulu
2016 - 2017
Merve tokaz'ın nereli olduğu kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalar devam etmektedir. siz değerli okuyucularım bir bilgiye sahipse bize yorum bölümünde bildirebilirsiniz.