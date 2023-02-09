Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi

Televizyon muhabirliği çok meşakkatli çok bir zor meslek olmasına rağmen bir o kadarda değerli meslektir özellikle sahadan verilen haberlerle dinleyici ve izleyicileri bilgilendirmektedir. bu başarılı muhabirlerden bir tanesi de Merve Tokaz kim olduğu merak edilerek araştırılmaktadır. İşte CNN muhabiri Merve Tokaz'ın hayat Biyografisi

MERVE TOKAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Merve Tokaz CNN Türk muhabiridir. İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyan Merve Tokaz aynı üniversiteden Radyo TV ve Sinema bölümü mezunudur. Memleketinin Denizli olduğu biliniyor.

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DENEYİMİ

CNN Türk Grafik

Muhabir

CNN Türk

Eki 2021 - Halen1 yıl 5 ay

TRT HABER Grafik

Muhabir

TRT HABER

Ağu 2021 - Eki 20213 ay

Posta.com.tr Grafik

Köşe Yazarı

Posta.com.tr

Oca 2020 - Eyl 20211 yıl 9 ay

İletim Gazetesi Grafik

Muhabir

İletim Gazetesi

Eyl 2018 - Oca 20201 yıl 5 ay

Kartal Gazetesi Grafik

Muhabir

Kartal Gazetesi

Şub 2018 - Eyl 20188 ay

EĞİTİMİ

İstanbul Üniversitesi Grafik

İstanbul Üniversitesi

Lisans DerecesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2018 - 2022

İstanbul Üniversitesi Grafik

İstanbul Üniversitesi

Lisans DerecesiRadyo ve Televizyon

2017 - 2021

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Marmara Üniversitesi Grafik

Marmara Üniversitesi

İngilizce HazırlıkYabancı Diller Yüksekokulu

2016 - 2017

Merve tokaz'ın nereli olduğu kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalar devam etmektedir. siz değerli okuyucularım bir bilgiye sahipse bize yorum bölümünde bildirebilirsiniz.