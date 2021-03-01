Mervenur Polat kimdir, kaç yaşında? Antalya'da Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu?

Mervenur Polat kimdir, kaç yaşında? Antalya'da Mervenur Polat'a ne oldu? 19 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat öldürüldü mü? İddiaların odağındaki Cüneyt'in Mervenur ile evde görüldükten sonra etrafı temizlemesi ve kıyafetlerini çöpe atması şüpheleri iyice kendisine çekti.

MERVENUR POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 yaşındaki Mervenur Polat'ın başından bir evlilik geçti ve bir çocuğu var. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya başlayan Polat, bir otelde çalışıyordu.

MERVENUR POLAT'A NE OLDU, BULUNDU MU?

Antalya Kepez'de yaşayan Mervenur Polat, 4 ay önce evden çıktı ve kendisine bir daha ulaşılamadı. Genç kızın eskortluk yaptığı iddia ediliyor. Görgü tanığı, iş hanındaki dükkan benzeri bir odada Mervenur ile Cüneyt'i birlikte gördüğünü söyledi. Görgü tanığının iddiasına göre, Mervenur ağlıyordu ve Cüneyt genç kızı susturmaya çalışıyordu. Korktuğunu söyleyen görgü tanığı camdan atlayarak kaçtığını söyledi.