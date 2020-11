Youtuber Meryem Can kimdir? Ünlü youtuber Meryem Can'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda başına gelen talihsiz olay sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki Meryem Can kimdir? Youtuber Meryem Can kaç yaşında? Nereli?

MERYEM CAN KİMDİR?

9 Mart 1995 doğumlu Meryem Can, 3.6 milyonun üzerinde abonesi bulunan ünlü Youtuber’dır. Medine Tayfur Sökmen Lisesi’nden mezundur. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nü bitirmiştir.

Balık burcu olan Meryem Can'ın iki kardeşi vardır.

Youtube kanalında ilk dönemlerde moda ve makyaj tarzında videolar yayınlamıştır. Bu videolarda belirli bir izlenme yakaladıktan sonra eğlenceli kapışma videoları ve günlük vlog’lar yayınlamıştır.

Youtube kanalınının açılış tarihi 7 Ağustos 2014’tür.

Resmi Instagram sayfasındaki takipçi sayısı ise 1.3 milyondan fazladır.