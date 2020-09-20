Meryem Uzerli'den kendisini eleştirenlere yanıt geldi!

Hem güzelliği hemde sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıklamıştı. Güzel oyuncunun bu haberinin ardından bir çok eleştiriye maruz kaldı. uzerli bu eleştirilere ilk kez cevap verdi.

Son olarak Berlin’de bir kafe açan güzel oyuncu,5 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebek dünyaya getireceğini açıkladı.