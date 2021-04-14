Meşhur kuru sebzelerimiz dünya pazarında! Türk kurutulmuş sebzelerine yoğun talep

Sebzeyi kurutarak ihraç eden Türk şirketleri, bu alanda dünya liderliğine oturdu. AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu "Türkiye, kurutulmuş sebzede miktar bazında İtalya'yı geçerek lider oldu" dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu, "Kurutulmuş sebze üretimi ve ticareti konusunda İtalya ile Türkiye lider pozisyonda. Miktar bazında İtalya'nın önündeyiz. Cirosal anlamda ikinci sırada yer alıyoruz. Yakın zamanda İtalya'yı da geçeceğimizi düşünüyorum. Türkiye gıda mühendisliği, gıda mühendisliği fakültesi sayıları, gıda teknikeri sayısı ve ziraat mühendisi sayısı olarak dünyada rakipsiz. Ülkemiz son 10 senede yapmış olduğu yatırımlarla, sektöre giren eğitimli sermayedarlarla ve bu konuda bilgi sahibi insanlarla çok büyük mesafe kat etti. Bugün İtalya, Çin, Fas, Tunus, Cezayir, Şili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerle rekabet ediyoruz" dedi.

"SEKTÖRDE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Torbaoğlu, "Dünyada katma değerli ürün üretip satmanın artık olmazsa olmaz hale geldi. Türkiye 150 milyon dolarlık kurutulmuş domates ihracatı ile dünyada en önemli pazarlardan biri haline geldi. Bu pozisyonda bizim şirketimizin de büyük katkısı oldu. Sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Japonya, Brezilya ve bazı Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı