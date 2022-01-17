Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda başarılı olabilen bireylere verilen mesleki yeterlilik belgesi vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? İşte mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ HANGİ KURUM VERİYOR?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli meslek gruplarında çalışan işçilere, yeterlilik belgesi MYK tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu belgeyi veren kurum ya da firmalar aynı zamanda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olarak da bilinmektedir. Bir kurumun bu belgeyi verebilmesi için, İlgili meslekte Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, yetkili kuruluş olarak onaylanmış olması gerekmektedir.

Öncelikle yapacağı mesleği seçecek olan işçi daha sonra bu belgeyi veren kuruma başvuruda bulunmalıdır. Sonrasında ise bir kursa katılarak sınava girer ve sınavdan geçmeye çalışır. Her meslek grubu için yeterlilik belgesi veren kurumlar başkadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VEREN KURUMLAR 2022

Yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından bu belge alınabilmektedir. Belgenin ulusal mesleki yeterlilik sistemine uygun olması gerekmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi her meslek ve iş grubu için ayrı ayrı verilmektedir. Mesleki eğitim de yapılan başvuruya göre ayrı olarak alınacaktır. Bu sebeple mesleki eğitim belgesi veren birçok kurum bulunuyor. Bu kurumları aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

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