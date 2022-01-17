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  3. Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Kişinin, söz konusu yeterlilikte, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirten resmi bir olan mesleki yeterlilik belgesi hakkında vatandaşalar bilgi edinmek istiyor. Peki Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda başarılı olabilen bireylere verilen mesleki yeterlilik belgesi vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? İşte mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ HANGİ KURUM VERİYOR?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli meslek gruplarında çalışan işçilere, yeterlilik belgesi MYK tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu belgeyi veren kurum ya da firmalar aynı zamanda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olarak da bilinmektedir. Bir kurumun bu belgeyi verebilmesi için, İlgili meslekte Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, yetkili kuruluş olarak onaylanmış olması gerekmektedir. 

Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Öncelikle yapacağı mesleği seçecek olan işçi daha sonra bu belgeyi veren kuruma başvuruda bulunmalıdır. Sonrasında ise bir kursa katılarak sınava girer ve sınavdan geçmeye çalışır. Her meslek grubu için yeterlilik belgesi veren kurumlar başkadır. 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VEREN KURUMLAR 2022

Yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından bu belge alınabilmektedir. Belgenin ulusal mesleki yeterlilik sistemine uygun olması gerekmektedir. 

Mesleki yeterlilik Belgesini hangi kurum veriyor? Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar 2022

Mesleki yeterlilik belgesi her meslek ve iş grubu için ayrı ayrı verilmektedir. Mesleki eğitim de yapılan başvuruya göre ayrı olarak alınacaktır. Bu sebeple mesleki eğitim belgesi veren birçok kurum bulunuyor. Bu kurumları aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

#Yetkilendirme KoduLogoYetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş AdıYetki KapsamıÜcret TarifesiYetki Durumu
1YB-0001İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Aktif
2YB-0002BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
3YB-0003Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
4YB-0004Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER)
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
5YB-0005Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
Aktif
6YB-0006GAZBİR - GAZMER Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.
Aktif
7YB-0007MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş.
Aktif
8YB-0010Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
9YB-0012BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Lojistik Anonim Şirketi (MESYEB)
Aktif
10YB-0013CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
11YB-0014Türkiye Liman İşletmecileri Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
12YB-0015AKTOB Eğitim ve Tanıtım İktisadi İşletmesi
Askıda
(Kendi İsteği İle)
13YB-0016MEKSA Vakfı Mal ve Hizmet Üretim Birimleri İşletmesi
Kısmen Askıda
(Kendi İsteği İle)
14YB-0018ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
15YB-0019Antalya Tic ve San Odası Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi Mesleki Sınav ve Sertf. Mer.
Aktif
16YB-0020ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Aktif
17YB-0021DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYO Akademi Bölümü
Aktif
18YB-0022Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
19YB-0023Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
20YB-0024İDMİB Araştırma Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Aktif
21YB-0025SAFİR İnsan Kaynakları Danışmanlık İstihdam ve Belgelendirme Hiz. AŞ.
Aktif
22YB-0026Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi
Aktif
23YB-0027Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
24YB-0029RAYTEST Özel Eğitim, Belgelendirme, Danışmanlık, Test ve Lab. Hiz. Ltd. Şti.
Kısmen Askıda
25YB-0030Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği- VocTest Belgelendirme İktisadi İşletmesi
Aktif
26YB-0031İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
27YB-0032Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi
Aktif
28YB-0035Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
29YB-0038CTC Belgelendirme Merkezi ve Yalıtım İlaçlama Eğitim A.Ş.
Aktif
30YB-0040BETEK Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.
Aktif
31YB-0041TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.
Aktif
32YB-0042Dr.(h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
33YB-0044TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş
Aktif
34YB-0046Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
35YB-0047TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Aktif
36YB-0048Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aktif
37YB-0049Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
38YB-0050PROAKTİF Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
39YB-0051Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
40YB-0052Mavi Belge Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
41YB-0053UNIVERSAL Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Hizm. San. ve Tic. A.Ş.
Aktif
42YB-0054MARİFET Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.
Aktif
43YB-0056Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
44YB-0057Sercan Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Tic. Ltd. Şti
Aktif
45YB-0059Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
46YB-0060MEYEBEL Uluslararası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi
Aktif
47YB-0061AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
48YB-0063Çetin Akademi İSG İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Elektronik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aktif
49YB-0065KAYNES Uluslararası Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Limited Şirketi
Aktif
50YB-0066ÖNER Personel Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
51YB-0067PROBO Muayene ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
52YB-0068Alberk QA Personel Belgelendirme ve Akademi Hizmetleri A.Ş.
Aktif
53YB-0069Misyon Yetkinlik Kazandırma Belgelendirme Özel Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
54YB-0070S. S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Aktif
55YB-0071BOOM Makina Dış Ticaret Limited Şirketi
Aktif
56YB-0072ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
57YB-0073İstanbul Mesleki Sınav Merkezi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
58YB-0074CERTEST Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
59YB-0076ASYA Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Aktif
60YB-0077ANKA KOÇLUK Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş.
Aktif
61YB-0078MSM Mesleki Sertifikalandırma Merkezi Sınav ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
62YB-0079MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi
Aktif
63YB-0080ALKA Enerji İnşaat Personel Belgelendirme Kalibrasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
64YB-0082KALİTESERT Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
65YB-0083ANADOLU Belgelendirme Merkezi, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
66YB-0084SOLİD Belgelendirme İnşaat Muayene ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
67YB-0085DOĞUPER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Ltd. Şti.
Aktif
68YB-0086EGEBELGE İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
69YB-0087PRS Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
70YB-0088SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
71YB-0089ARYA Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti.
Aktif
72YB-0090Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
73YB-0091SDS 4G Belgelendirme Eğitim Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
74YB-0092Academyworld Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
75YB-0093Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Esnaf ve Sanatkârlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
76YB-0094BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Organizasyon Personel Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti
Kısmen Kaldırıldı
77YB-0095Denizli Usta Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
78YB-0096ON HEKİM Belgelendirme Sertifikasyon Danışmanlık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
79YB-0097CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.
Aktif
80YB-0098ASİL Belge A. Ş.
Aktif
81YB-0100Milimetrik Personel Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Aktif
82YB-0101İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
83YB-0102SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi
Aktif
84YB-0103Sinerji Mesleki Yeterlilik Eğitim Danışmanlık Belgelendirme Mühendislik Hizmetleri ve İnşaat İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
85YB-0104IŞIK İnşaat Sanayi ve Eğitim Kurumları Limited Şirketi Şirinevler Personel Belgelendirme Şubesi
Aktif
86YB-0105Poly Cert Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
87YB-0106TEKNİKEL Belgelendirme Sertifikasyon Anonim Şirketi
Aktif
88YB-0107NFS Belgelendirme Bilişim İnşaat San.Tic. A.Ş.
Aktif
89YB-0108MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
Aktif
90YB-0109Öz Ağaç İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
91YB-0110Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi
Aktif
92YB-0111MESAK Belgelendirme Limited Şirketi
Aktif
93YB-0112Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı İktisadi İşletmesi Ankara Şubesi
Aktif
94YB-0113Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Aktif
95YB-0114Ovam Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Aktif
96YB-0115Seviye Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
97YB-0116NİNOVA Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
98YB-0117Kariyer Yapı Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
99YB-0118SİSTEMER Uluslararası Belgelendirme Ve Dış Tic.San.Tic. Ltd.Şti.
Aktif
100YB-0119EFETURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
101YB-0120İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği - Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
102YB-0121İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Aktif
103YB-0122Kampüs Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
104YB-0123Türkiye Elektrik Elektronik ve Bnz Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Fed Mesleki Yeterlilik ve Bel Mer İktisadi İşletme
Aktif
105YB-0124Tercih Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Aktif
106YB-0125Polimix Personel Belgelendirme Ltd. Şti
Aktif
107YB-0126AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi A.Ş.
Aktif
108YB-0127Sönmez Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
109YB-0128Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.
Aktif
110YB-0129MAKFED Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi
Aktif
111YB-0130TRSERT Personel Belgelendirme Ticaret A. Ş.
Aktif
112YB-0131Uzman Yirmi OSGB Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
113YB-0132Elçi Belgelendirme Sertifikasyon Limited Şirketi
Aktif
114YB-0134Etik Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri Merkezi Anonim Şirketi
Kısmen Askıda
(Kendi İsteği İle)
115YB-0135Hedef Belgelendirme Gözetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
116YB-0137Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Limited Şirketi
Aktif
117YB-0138TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti
Aktif
118YB-0139EGEP Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Aktif
119YB-0140LONCA Belgelendirme A. Ş.
Aktif
120YB-0141Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat San. Tic. A.Ş.
Aktif
121YB-0142Asis Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
122YB-0144BELGEMOD Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş.
Aktif
123YB-0145Artıbelge Eğitim Kontrol Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
124YB-0146QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Aktif
125YB-0147KYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. KYK Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
126YB-0148Belge Akademi Belgelendirme Denetim Gözetim Eğitim Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Aktif
127YB-0149CSM NDT Servis ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
128YB-0150MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
129YB-0151Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşl.
Aktif
130YB-0152Belgemer Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
131YB-0153ONAYTÜRK Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş
Aktif
132YB-01553M Mesleki Eğitim Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
133YB-0156JETSER Belgelendirme San ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
134YB-0157FSM Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Kısmen Kaldırıldı
135YB-0158Mavi Akademi İstihdam Eğitim Tic. Ltd. Şti
Aktif
136YB-0159Sistem Eğitim ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
137YB-0160Metropol Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Danışmanlık Tic.Ltd. Şti.
Aktif
138YB-0161Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi
Aktif
139YB-0162INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
140YB-01632 Z Belgelendirme Limited Şirketi
Kısmen Kaldırıldı
141YB-0164T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Aktif
142YB-0165Ata Belgelendirme Danışmanlık ve Özel İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
143YB-0166BROSİS Enstitü Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
144YB-0168YDKM Yapı Denetim Kurumları Mesleki Yeterlilik Eğitim Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.
Aktif
145YB-0170Onay Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi
Aktif
146YB-0171Artun Belgelendirme Laboratuvar Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
147YB-0172HG Personel Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
148YB-0173USCOM Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
149YB-0174DİYA GRUP BELGELENDİRME İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ
Aktif
150YB-0176TÜSMER Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
Yetkisi Kaldırıldı
151YB-0177YILDIZ GRUP Belgelendirme A.Ş.
Aktif
152YB-0178İzmir Mesleki Yeterlilik Merkezi Uluslararası Belgelendirme Özel Eğitim Göz. ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
153YB-0179Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
154YB-0180İnterpet Petrol Teçh. San. Tic. Ltd. Şti.
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
155YB-0181PAK SOY Akademi İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
156YB-0182İSMES İstanbul Mesleki Eğitim Çevre Danışmanlık ve Hizmet A.Ş.
Aktif
157YB-0183TUNA Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
158YB-0185ASH Mühendislik Danışmanlık Belgelendirme Hizmetleri ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
159YB-0186ARES Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
160YB-0187ETO METSEM Mesleki Test Sertifikasyon Merkezi Anonim Şirketi
Aktif
161YB-0188ARBEL Danışmanlık Mühendislik Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
162YB-0189BELGESER Eğitim Denetim Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
163YB-0190MERİDYEN Sınav Belgelendirme Limited Şirketi
Aktif
164YB-0191MODİS Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Sağlık Hizmetleri Nakliye ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi
Aktif
165YB-0192Kategori Mağazacılığı Derneği İktisadi İşletmesi
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
166YB-0193Gelişim Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
167YB-0194TCDD Taşımacılık A.Ş. Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi
Aktif
168YB-0195Güneş Belgelendirme ve Eğitim Kurumları Ticaret Ltd.Şti
Aktif
169YB-0196Çankaya Personel Belgelendirme ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Aktif
170YB-0197Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.
Aktif
171YB-0198KAPSAM Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
172YB-0199Özgül Yazılım Eğitim Elektronik Ticaret Limited Şirketi
Aktif
173YB-0200Smart Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
174YB-0201YFM Lojistik Organizasyon ve Turizm Tic. Ltd. Şti.
Aktif
175YB-0202HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti.
Aktif
176YB-0203TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
177YB-0204Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi
Aktif
178YB-0205MİDEA GROUP Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
179YB-0206Öz Gıda-İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
180YB-0207Dünya Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
181YB-0208Bursa Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
182YB-0209Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
183YB-0210İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
184YB-0211ATLAS Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme A.Ş.
Aktif
185YB-0212TMMOB Maden Mühendisleri Odası Basın Yayın Dağıtım Lokal Personel Belgelendirme ve İktisadi İşletmesi
Aktif
186YB-0213İSG Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.
Aktif
187YB-0214ENİNTEK Belgelendirme Gözetim Mühendislik Danışmanlık İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
188YB-0215Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
189YB-0216AKER Belgelendirme ve Danışmanlık Limited Şirketi
Aktif
190YB-0217Altın Gayrimenkul Emlak İnş. Tur. Paz. Tic. A.Ş.
Aktif
191YB-0218Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Belgelendirme Merkezi Şubesi
Aktif
192YB-0219AS KALİTE Mesleki Test ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Aktif
193YB-0221Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
Aktif
194YB-0222Ankara Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Bilişim ve İnşaat Ltd. Şti.
Aktif
195YB-0223Merkez Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
196YB-0224Dizayn Kalite Mühendislik Hizmetleri
Aktif
197YB-0225Oğuzhan Akademi Uluslararası Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Aktif
198YB-0226Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
199YB-0227Elit Belge Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
200YB-0228ÇÖZÜMTEST Belgelendirme Muayene Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
201YB-0229Kastamonu Üniversitesi Personel Belgelendirme Merkezi
Yetkisi Kaldırıldı
202YB-0230Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
203YB-0231Seçkin Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
204YB-02324K Uluslararası Belgelendirme İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi
Aktif
205YB-0233ÜSTAT Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
206YB-0234BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Aktif
207YB-0235KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
208YB-0236Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi
Aktif
209YB-0237Alem Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
210YB-0238Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
211YB-0239Vatan Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
212YB-0240BURULAŞ Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş. Burulaş Akademi Birimi
Aktif
213YB-0241Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
214YB-0242Teknik Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Eğitim İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
215YB-0243DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret Ltd. Şti.
Kısmen Askıda
216YB-0244Vita Sertifikasyon Teknik Kontrol Ltd. Şti.
Aktif
217YB-0245Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Askıda
(Kendi İsteği İle)
218YB-0246Beyaz Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi
Aktif
219YB-0247ATASOY Çevre Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti
Aktif
220YB-0248ENDÜLÜS Taahhüt İnşaat Danışmanlık Anonim Şirketi
Aktif
221YB-0249Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Borçelik Teknik Akademi
Aktif
222YB-0250Ayyıldız Belge Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi
Aktif
223YB-0251TAF Belgelendirme Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Aktif
224YB-0252Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası İktisadi İşletmesi
Aktif
225YB-0253Türkiye Madenciler Derneği Ticari İşletmesi
Aktif
226YB-0254Batıser Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
227YB-0255Aybars Sınav Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
228YB-0256Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
229YB-0257ES YETKİ Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
230YB-0258RYM Bilgi ve Belge Yönetimi Organizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Aktif
231YB-0259Turkuaz Sertifikasyon Uluslararası Belgelendirme ve Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
232YB-0260TALMAÇ Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Kısmen Kaldırıldı
233YB-0261İnegöl Yöntem OSGB Eğitim Dan. Ç. Ölç. Lab. San ve Tic. Ltd. Şti. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Şubesi
Aktif
234YB-0262Ankara Ticaret Odası İnovasyon Danışmanlık Eğitim Araştırma Anonim Şirketi
Aktif
235YB-0263NDT Belgelendirme Merkezi ve Muayene Hiz.Ltd.Şti.
Aktif
236YB-0264KMY Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş.
Aktif
237YB-0265Aslıtürk Belgelendirme Çevre Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
238YB-0266Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Aktif
239YB-0267ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aktif
240YB-0268Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
241YB-0269ZİRVE Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Uluslararası Teknik Kontrol Limited Şirketi
Aktif
242YB-0270Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
243YB-0271Kahraman Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Aktif
244YB-0272Chef Ali Eğitim Gıda Turizm Mesleki Belgelendirme İnşaat Fotoğrafçılık Ticaret Anonim Şirketi
Aktif
245YB-0273CONVERSION Belgelendirme Eğitim Limited Şirketi
Aktif
246YB-0274MB CERTIFICATION Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
247YB-0275Model Belgelendirme ve Eğitim Ltd. Şti.
Aktif
248YB-0276Uzay Belgelendirme İnşaat Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
249YB-0277Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Aktif
250YB-0278ERKQUA Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Aktif
251YB-0279TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Aktif
252YB-0280Genç Akademik Gelişim Eğitim Hizmetleri ve Kırtasiye Tic. Ltd. Şti.
Aktif
253YB-0281Deniz Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
254YB-0282VİNA Mühendislik Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Aktif
255YB-0283Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi
Aktif
256YB-0284Alyans Meslek Belgelendirme İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
257YB-0285Teknus Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aktif
258YB-0286Günaydın Akademi Mesleki Yeterlilik Eğitim Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
259YB-0287Koach Test ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti.
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
260YB-0288Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi (Düzce NİSGEM Belgelendirme)
Aktif
261YB-0289ETAN Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Aktif
262YB-0290Yeşil Işık Akademi Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
263YB-0291Ankara Kurumsal Belgelendirme Turizm Otomotiv İnşaat Eğitim Organizasyon Gıda Limited Şirketi
Aktif
264YB-0292Bel Kur Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Aktif
265YB-0293Liman İşçileri Kültür, Araştırma ve Eğitim Derneği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
266YB-0294Kapadokya Üniversitesi Personel Belgelendirme Merkezi
Aktif
267YB-0295MESMER Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi A.Ş.
Aktif
268YB-0296İcon Kaynak Endüstrisi Teknik Müh. Mak. Çelik İmalat Montaj Eğitim Danış. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
269YB-0297YETKİN Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
270YB-0298Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
271YB-0299ACN Eğitim Ve Belgelendirme Hizmetleri Grup İthalat Limited Şirketi
Aktif
272YB-0300İstanbul Ticaret Üniversitesi Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Aktif
273YB-0301AKIN Ndt ve Kalite Servisleri Ltd. Şti.
Aktif
274YB-0302SAYDAM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Aktif
275YB-0303ICONIC Enerji Bilimleri Merkezi Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Aktif
Ramazan Sarı
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