Messi'nin bonservis bedeli belli oldu!

Bayern Münih hezimeti sonrasında takımda koltuk altına süpürülen sorunların gün yüzüne çıktığı Barcelona'da, Quique Setien ve Eric Abidal'in görevlerine son verildi. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Barca'dan ayrılması beklenirken, oyuncuyu bırakmak istemeyen Katalanlar, 450 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.

Geleceği belirsiz olan Messi, Barcelona'daki mevcut yönetimin değişmesini istiyor. 2021'de bitecek olan sözleşmesinden önce takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncuyu, Barcelona yönetimi kesinlikle bırakmak istemiyor.

"BENİ BEDELSİZ GÖNDERİN"

Takımdan bir an önce ayrılmak isteyen Messi, yönetime, "Beni bedelsiz gönderin" talebinde bulundu. Ancak Barcelona yönetimi, Messi'nin 450 milyon Euro'luk bonservis bedelini kaçırmak istemiyor.

Serie A ekiplerinden Inter'ın Messi ile ilgilenildiği söyleniyordu. Ancak bütün planlarını Messi'nin sözleşmesinin bittiği 2021'e göre yapan Serie A ekibi, oyuncunun kendi ücretiyle birlikte toplam 300 milyon euroluk bir kaynağa sahip.

AVRUPA DEVLERİ DE SIRADA

Yıllık 130 milyon Euro'luk bir kazanca sahip olan Messi için Avrupa'nın devleri fırsat kolluyor. Manchester City, PSG ve Manchester United'ın listesinde bulunduğu söylenen Arjantinli yıldızın yeni takımının neresi olacağı merak konusu.