Mesut Özil, Afrika'daki çocukları unutmadı! Yıldız oyuncudan sağlık desteği!

Afrika kıtasında bulunan çocukların yaşadığı zorluklar tüm dünyanın yüreğini burkuyor. Birçok isim bu konuda çalışmalar yaparak çocukların hayatını rahatlatmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den de anlamlı bir hareket geldi. Daha önce de Afrika'daki çocuklara çeşitli yardımlarda bulunan deneyimli oyuncu bu kez de sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulunarak gönülleri fethetti.

DOKTOR VE EKİPMAN GÖNDERİLDİ

Mesut Özil, bu yardımını sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla duyurdu. Yıldız futbolcu, yoksul çocukların sağlık ihtiyaçlarını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım platformuyla birlikte Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ve doktor götürüldüğünü açıkladı.

Finally ... so happy that our operations with @BigShoe_11 can continue after a long covid19 break. This time our team performed 2️⃣✖️1️⃣1️⃣ surgeries for children in need in South East Africa - Chitipa, Malawi ??? Thanks a lot to the doctor's team for their amazing work! ???❤?? pic.twitter.com/7tKppSNall — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 14, 2021

22 ÇOCUK TEDAVİ GÖRDÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden yardımların başladığını ifade eden Mesut Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan "Özil" yazılı maket kramponlu fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.