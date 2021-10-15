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Mesut Özil, Afrika'daki çocukları unutmadı! Yıldız oyuncudan sağlık desteği!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil anlamlı bir harekete imza attı. Deneyimli futbolcu Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

Mesut Özil, Afrika'daki çocukları unutmadı! Yıldız oyuncudan sağlık desteği!

Afrika kıtasında bulunan çocukların yaşadığı zorluklar tüm dünyanın yüreğini burkuyor. Birçok isim bu konuda çalışmalar yaparak çocukların hayatını rahatlatmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den de anlamlı bir hareket geldi. Daha önce de Afrika'daki çocuklara çeşitli yardımlarda bulunan deneyimli oyuncu bu kez de sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulunarak gönülleri fethetti.

DOKTOR VE EKİPMAN GÖNDERİLDİ

Mesut Özil, bu yardımını sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla duyurdu. Yıldız futbolcu, yoksul çocukların sağlık ihtiyaçlarını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım platformuyla birlikte Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ve doktor götürüldüğünü açıkladı.

 

 

22 ÇOCUK TEDAVİ GÖRDÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden yardımların başladığını ifade eden Mesut Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan "Özil" yazılı maket kramponlu fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesut Özil, Afrika'daki çocukları unutmadı! Yıldız oyuncudan sağlık desteği!

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