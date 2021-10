Mesut Özil, Afrika'daki çocukları unutmadı! Yıldız oyuncudan sağlık desteği!

Afrika kıtasında bulunan çocukların yaşadığı zorluklar tüm dünyanın yüreğini burkuyor. Birçok isim bu konuda çalışmalar yaparak çocukların hayatını rahatlatmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den de anlamlı bir hareket geldi. Daha önce de Afrika'daki çocuklara çeşitli yardımlarda bulunan deneyimli oyuncu bu kez de sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulunarak gönülleri fethetti.

Mesut Özil, bu yardımını sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla duyurdu. Yıldız futbolcu, yoksul çocukların sağlık ihtiyaçlarını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım platformuyla birlikte Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ve doktor götürüldüğünü açıkladı.

Finally ... so happy that our operations with @BigShoe_11 can continue after a long covid19 break. This time our team performed 2️⃣✖️1️⃣1️⃣ surgeries for children in need in South East Africa - Chitipa, Malawi ??? Thanks a lot to the doctor's team for their amazing work! ???❤?? pic.twitter.com/7tKppSNall