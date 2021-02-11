Mesut Özil ilk 11 için özel olarak hazırlanıyor!

Avrupa futbolunda ara transfer döneminin en çok ses getiren transferi olan Mesut Özil, şu ana kadar Fenerbahçe formasını 3 farklı maçta giydi. Ligde oynanan Hatayspor ve Galatasaray maçlarında ikinci yarının ortalarında oyuna dahil olan Özil'in, kupada oynanan Başakşehir maçına ilk 11 başlaması beklenirken yine yedek kulübesinde başlamıştı. Ligde oyuna girdiği dakikaların yanı sıra bu maçta daha erken oyuna dahil olarak daha fazla süre alan Mesut Özil, yavaştan maç temposunu yakalamaya başladı.

KARAGÜMRÜK MAÇI İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Dünyaca ünlü yıldızın ligde oynanacak Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik heyetin yanı sıra yönetim tarafı da, Özil'in bir an önce ilk 11'in ilk yazılan isimlerinden olmasını bekliyor.

Dünyaca ünlü yıldızın, saha içinde yaşanan krizin çözülmesinde kilit bir rol üstleneceği görüşü hakim. Peş peşe alınan Galatasaray ve Başakşehir yenilgileriyle birlikte yeniden tartışmaların odağı haline gelen Erol Bulut’un Mesut’u hafta boyunca idmanlarda as takımda oynatarak cumartesi günkü maça hazırlaması bekleniyor.