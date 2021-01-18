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  3. Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından eşi Amine Gülşe'nin de hayatı merak konusu oldu. Peki Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fenerbahçe'nin, uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesi ve transfer işlemlerinin sonlanmasının ardından eşi Amine Gülşe'nin hayatı da merak konusu oldu. Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AMİNE GÜLŞE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Gülşe Özil, 30 Nisan 1993 tarihinde Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır. 2014 Miss Turkey yarışması birincisi olan Amine Gülşe, tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den aldı.

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe, 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Amine Gülşe kimdir Mesut Özilin eşi Amine Gülşe nereli, kaç yaşında Amine Gülşe biyografisi
6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi.

Mesut Özil'in eşi kimdir? Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde yer aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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