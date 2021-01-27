Gönül Elleri Çarşısı ekibi bakıma muhtaç hastaların gönlüne dokunmaya devam ediyor!Mevlana Camisi Derneği Berlin’deki evsizlerin içini ısıttı! Çorba ve yiyecek ikramında yapıldıAdana'da dehşet: Babasının mezarı başında ölü bulundu!Bengali-Fode Koita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?Tayland kralından flaş karar! Metresini kraliçe ilan ettiBeşiktaş, Kasımpaşa ile Fode Koita transferi için anlaşma sağladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor27 Ocak Çarşamba BİM kataloğu | 27 Ocak 2021 BİM katalog | Ayarlanabilir dambıl setiSakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLEÜmit Özdağ'dan Meral Akşener hakkında zehir zemberek sözler: Kalleşlikle karşı karşıya kaldım!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mesut Özil'in imza töreni için geri sayım!

Mesut Özil'in imza töreni için geri sayım!

Ocak ayı transfer döneminde Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünyada ses getiren Fenerbahçe, yıldız oyuncu için bugün imza töreni düzenleyecek.

Mesut Özil'in imza töreni için geri sayım!

Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği ve 'bir rüya' olarak nitelendirilen Mesut Özil transferi ara transfer döneminde gerçekleşti. 32 yaşındaki dünya yıldızı Özil, sarı-lacivertli ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcu için oldukça geniş kapsamlı ve görkemli bir imza töreni planlayan Fenerbahçe, Ülker Arena Stadı'nda bugün saat 15.00'te imza töreni düzenleyecek. 

64 FARKLI KURULUŞ TÖRENDE OLACAK

Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra AP, Reuters, BBC ve Bild'in de aralarında bulunduğu 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde lisansı da çıkarılan Mesut Özil, Fenerbahçe'den 3.5 yıl için toplamda 9 milyon Euro kazanacak. Mesut'un sözleşmesini feshettiği Arsenal'e herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin euro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT