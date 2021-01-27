Mesut Özil'in imza töreni için geri sayım!

Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği ve 'bir rüya' olarak nitelendirilen Mesut Özil transferi ara transfer döneminde gerçekleşti. 32 yaşındaki dünya yıldızı Özil, sarı-lacivertli ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcu için oldukça geniş kapsamlı ve görkemli bir imza töreni planlayan Fenerbahçe, Ülker Arena Stadı'nda bugün saat 15.00'te imza töreni düzenleyecek.

64 FARKLI KURULUŞ TÖRENDE OLACAK

Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra AP, Reuters, BBC ve Bild'in de aralarında bulunduğu 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde lisansı da çıkarılan Mesut Özil, Fenerbahçe'den 3.5 yıl için toplamda 9 milyon Euro kazanacak. Mesut'un sözleşmesini feshettiği Arsenal'e herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin euro ödemesi yapılacağı kaydedildi.