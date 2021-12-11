Meta firması Metaverse için hazırladığı "Horizon Worlds"ü erişime açtı. Horizon Worlds, şu an yalnızca ABD ve Kanada'da 18 yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılabiliyor. Bu sanal alemde sayılamayacak kadar çok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Bu bağlamda, Meta Horizon Worlds nedir, nasıl kullanılır? Horizon Worlds ücretli mi? Detaylar haberimizde...

META HORIZON WORLDS NEDİR?

"Horizon Worlds" ün bir süredir sadece beta sürümü bulunuyordu. Bu sürümü de bir grup insan deneyimliyordu. Sanal evren an itibariyle ABD ve Kanada'da 18 yaşından büyük herkes için erişime açık.

Horizon Worlds, bir dönem Facebook ismiyle bildiğimiz firmanın Facebook Horizon olarak isimlendirdiği sosyal sanal gerçeklik sisteminin bir uzantısı konumunda. Horizon Worlds dünyasında yer alan katılımcılar sayısız aktivitede yer alabiliyorlar. Etkinliklere katılmak, sosyalleşmek için gezinti yapmak bunlardan sadece birkaçı.

Birçok kişi için Horizon Worlds platformu şu an sadece bir oyun olarak görülüyor. Fakat daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu evrenin bir oyundan çok fazlasını içerdiği fark edilmekte. Öyle ki Horizon Worlds'ün herhangi bir sınırı bulunamamaktadır. İsteyen katılımcılar oyunlarını oynarken, isteyen katılımcılar da iş arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştiriyorlar. Bunların haricinde isteyen kişiler de sadece katılıp evrende yer alabilmektedirler.

HORIZON WORLDS NASIL KULLANILIR, ÜCRETLİ Mİ?

Horizon Worlds'ün ücretsiz uygulamasına Oculus Quest 2 yüklenerek ulaşılabiliyor. Metaverse macerasına böylelikle başlangıç yapılabiliyor. Horizon Worlds uygulamasına giriş yapıldığında size üç seçenek sunuluyor. Bunlar; oyun oynama, etkinliklere dahil olma veya etrafta takılma seçenekleri. Hem Meta tarafından hem de çeşitli topluluklar tarafından hazırlanmış çeşitli ortamlar Horizon Worlds evreninde mevcut. Bu ortamlara gezi yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra Meta'da kendi alanlarınızı inşa edebilme imkanınız bulunuyor. Geçen ekim ayında şirket tarafından metaverse birimi için bu yıl en az 10 milyar dolarlık yatırım yapılacağı duyurulmuştu. Profesyoneller ve topluluklar eşliğinde Horion Worlds'ün adım adım büyüdüğü söylemek yanlış olmaz. Öyle ki üreticilerin kendi oyunlarını ve ortamlarını yaratması için Horion Worlds evreninde araçlar bulunuyor.