Suudi Arabistan, metaverse dünyasına ilk adımını kutsal topraklarla açtı. Eskilerin evlatlarına Mekke'den getirdiği fotoğraf makineleri artık çok gelişti. Kabe, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji gelişimiyle metaverse evrenine taşındı. Peki, Metaverse ile Kâbe'ye nasıl gidilir? Metaverse ile gidilen Kâbe, hac kabul olur mu? İşte detaylar...

METAVERSE İLE KÂBE'YE NASIL GİDİLİR? METAVERSE İLE GİDİLEN KÂBE, HAC KABUL OLUR MU?

Her şey niyete bağlıdır. 2022 yılını değil de 2100 yılını baz aldığımızda insanlar belki de evlerinden çıkmaya dahi gerek duymayarak, istedikleri her yere sanal dünyalarında giderek, vakit geçirebilecekler. Ancak, günümüz şartlarında metaverse'in kapılarını Mekke'ye açması, bir çok soruyu beraberinde getirdi. İnsanlar artık oturdukları yerden kutsal toprakları görebilecek, hissedebilecek. İlerleyen yıllarda, "Metaverse’de ibadetler nasıl olacak? Metaverse’de kılınan namaz caiz mi? Cemaatle namaz Kabul olur mu? Metaverse’de yapılan hac kabul olur mu? Metaverse’de oruç tutulabilir mi? Metaverse’de yapılan evlilik geçerli mi? Dini nikâh kıyılsa caiz olur mu? Metaverse’de işlenen cinayetlerin hukuksal karşılığı nasıl olacak? Metaverse’de devlet kurulması zorunlu mu olacak? Metaverse belediyecilik nasıl olacak? Arsa alımı-satımı, vergi vs. nasıl olacak?" soruları da gündeme gelecek.

Metaverse ile Kabe, haccın kabul olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır ancak, Müslümanın her daim niyeti baz alınır. Örneğin, felç durumunuz varsa, gözlerinizle kıldığınız namaz kabul olur. Yaşlıysanız teyemmüm abdestiniz normal abdest yerine geçer. Bunlar baz alındığında, Kabe'ye gidemeyecek durumda olanların, niyetleri ne ise, Metaverse'den yaptıkları hac, Allah katında kabul sayılabilir.

Diyanet ve diğer kaynaklardan henüz kesin bir açıklama bulunmamaktadır.