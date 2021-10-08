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  3. Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?

Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi ile ilgili vefat haberlerinin çıkmasının ardından vatandaş "Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?

Sabah haberlerinde yer alan bilgiler doğrultusunda Mete Gazoz'un anneannesinin trafik kazas sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun ardından vatandaşlar Olimpiyat Şampiyonunun anneannesinin kim olduğunu, nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar ölüm nedenini de merak etti. İşte "Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?" sorularının cevapları...

Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?

METE GAZOZ'UN ANNEANNESİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Zarife Tahmaz 1945 yılında dünyaya gelmiş olup 76 yaşındadır. Zarife Tahmaz Sakarya'da ikamet ediyor. Zarife Tahmaz, milli sporcumuz ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazozcu'nun da anneannesidir. Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz hakkında yeterli biyografik bilgi bulunamamaktadır. 

Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ'UN ANNEANNESİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz, 8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybetti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde R. K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Zarife Tahmaz'a çarptı. Olay yerinin yakınlarında bulunan çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Zarife Tahmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiMete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?

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