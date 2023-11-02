Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz iç kesimleri,Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu ( Kilis ve Gaziantep haric ) Hatay 'ın kıyı kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışın 02.11.2023 Perşembe günü Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Tüm ülke geneli bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak!