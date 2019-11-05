 Meteoroloji hava durumu 5 Kasım Salı 2019 son dakika | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 Kasım Salı hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 5 Kasım hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 5 KASIM SALI HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 5 KASIM 2019

Haftanın ikinci gününde de yağışlar Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle batı kesimlerimizde yağmur yağışı ve rüzgar beklenirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan yağışlar akşama doğru hafifleyecek. Pastırma sıcaklarının bu hafta etkisini artırarak göstermesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu Türkiye genelinde nasıl olacak?

YAĞMUR YAĞACAK MI BUGÜN? METEOROLOJİ HAVA DURUMU YAĞMUR VAR MI? 5 KASIM SALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.



İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22 derece dolaylarında seyredeceği, gün içerisinde parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.



İZMİR HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İşte bölgelerimizde bugün beklenen yağış ve sıcaklık değerleri…

MARMARA HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Balıkesir ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 5 KASIM SALI 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu