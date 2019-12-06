Meteoroloji 6 Aralık Cuma hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 6 Aralık hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 6 ARALIK CUMA HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 6 ARALIK 2019

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN 6 ARALIK CUMA 2019

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU BUGÜN 6 ARALIK CUMA 2019

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN 6 ARALIK CUMA 2019

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

MARMARA HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı ve yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ordu'nun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 6 ARALIK CUMA 2019

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz yer yer 2,0 m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) akşam saatlerine kadar yer yer 5 (40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu sabah saatlerinde güneyi karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m yer yer 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.