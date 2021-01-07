Meteoroloji 6 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor
7 Ocak günlük hava durumu tahminlerine göre kar yağışı beklenmemekle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada 6 ilde sağanak yağış, yurdun doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma, pus ve sis hadisesi beklendiği belirtildi.
MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) zamanla 6, Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.