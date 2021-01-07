MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 7 Ocak Perşembe hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) zamanla 6, Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunda. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.