Meteoroloji açıkladı! 20 Mayıs Cumartesi, hava durumu nasıl olacak? Toz taşımına dikkat!

20 Mayıs Cumartesi günü yurt genelinde bulutlu ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerimizde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir Cumartesi günü olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Ege Bölgesi'nde 2 ila 4 derece artması ve Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik tahmin edilmiyor. Peki, 20 Mayıs Cumartesi günü hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Cumartesi günü hangi bölgelerde yağış var? Bakalım, bugün hava nasıl olacak. İşte 20 Mayıs Cumartaesi tüm ülkede hava durumu.

Haberin Devamı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ 20 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son gerçekleştirdiği analizlere göre: Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülkemizin bazı kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur söz konusu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop ve Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. ?

MARMARA BÖLGESİ

Cumartesi günü bölge genelinde yerel olmakla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BURSA 11°C, 21°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 18°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Bölge geneline parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak sağış olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 16°C Öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 24°C Bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C Cumartesi günü yer yer çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 26°C Yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ADANA 16°C, 24°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 24°C Bugün parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 15°C, 27°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde Cumartesi gününün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar konusunda uyarılıyor.

ANKARA 10°C, 19°C Cumartesi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 18°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 18°C Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BOLU 8°C, 20°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 10°C, 21°C İç kesimler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AMASYA 11°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 22°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C Cumartesi günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde (Malatya dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 17°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 11°C, 19°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 26°C Bugün parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 18°C, 24°C Cumartesi günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Cumartesi gününün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün olması bekleniyor. Fakat Yağış beklenen Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırklareli, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari, Van ve Isparta çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması durumunda; ani sel, su baskını, yerel olmak üzere dolu, yıldırım, hortum ve ulaşım sorunlarına karşı dikkat edilmesi gerekebilir.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülebilir!