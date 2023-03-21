Meteoroloji açıkladı! Bazı illerde yağış devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart 2023 Salı gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji açıkladı! Bazı illerde yağış devam edecek

21 Mart 2023 Salı günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 21 Mart 2023 Salı?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 21 MART 2023 SALI?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21 Mart 2023 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji açıkladı! Bazı illerde yağış devam edecek

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bazı illerde yağış devam edecek

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bazı illerde yağış devam edecek

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bazı illerde yağış devam edecek

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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