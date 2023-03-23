Meteoroloji açıkladı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart 2023 Perşembe gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

23 Mart 2023 Perşembe günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 23 Mart 2023 Perşembe?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 23 MART 2023 PERŞEMBE?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 23 Mart 2023 Perşembe gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

KARS °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saalerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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