Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artacak mı?
Meteoroloji'ye göre bazı bölgelerimiz için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı ve ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği bildirildi. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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