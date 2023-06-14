Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 14 Haziran Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkat.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 14 Haziran Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla,Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

0006buyuk.png

Hava Sıcaklığı:

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Muğla çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

0612buyuk.png

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri dışında kalan diğer yerlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1218buyuk.png

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1824buyuk.png

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı,13 Haziran yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı,13 Haziran yurtta hava durumu
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 12 Haziran Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 12 Haziran Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11 Haziran pazar hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11 Haziran pazar hava durumu nasıl olacak?
10 Haziran ülke genelinde hava durumu, o illerde sağanak uyarısı!
10 Haziran ülke genelinde hava durumu, o illerde sağanak uyarısı!
Son Haberler
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Yurtta hava durumu, 6 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak
Yurtta hava durumu, 6 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak
Çok Okunanlar
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 7 Haziran çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 7 Haziran çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 6 Haziran Salı hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 6 Haziran Salı hava durumu nasıl olacak?
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi