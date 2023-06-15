Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 15 Haziran Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 15 Haziran Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Hava Sıcaklığı:

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İç Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

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Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

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