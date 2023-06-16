Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 16 Haziran Cuma hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 16 Haziran Cuma hava durumu nasıl olacak?

Hava Sıcaklığı:

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

1824buyuk.png

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1218buyuk.png

İç Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ve kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

0612buyuk.png

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

0006buyuk-001.png

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 15 Haziran Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 15 Haziran Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 14 Haziran Çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 14 Haziran Çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı,13 Haziran yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı,13 Haziran yurtta hava durumu
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 12 Haziran Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 12 Haziran Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Aziz Yıldırım Ali Koç'u Olağanüstü Genel Kongre'ye davet etti
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’ya mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11 Haziran pazar hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11 Haziran pazar hava durumu nasıl olacak?
10 Haziran ülke genelinde hava durumu, o illerde sağanak uyarısı!
10 Haziran ülke genelinde hava durumu, o illerde sağanak uyarısı!
Çok Okunanlar
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Denizli belediyesinden jest! YKS’ye gireceklere otobüs ücretsiz
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Netanyahu, Erdoğan ile görüşmek için çabalıyor! Diplomatik başarı görüntüsü peşinde!
Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Yurtta hava durumu, 6 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak
Yurtta hava durumu, 6 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı