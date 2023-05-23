Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 23 Mayıs Salı hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Doğu Akdeniz, Doğu ve

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin iç kesimlerinin, yarın (Salı) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren batısı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, batısı akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.