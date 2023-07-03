Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 3 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 3 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Hava Sıcaklığı:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 3 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Çankırı çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 3 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 3 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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